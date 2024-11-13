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Fethiye'de Çadırda Ölü Bulunan Kişi ve Zehirlenme Olayı

Fethiye'de Çadırda Ölü Bulunan Kişi ve Zehirlenme Olayı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi çadırında ölü bulunurken, diğer bir kişi bilinçsiz şekilde hastaneye kaldırıldı. İkili, birlikte yediklerinden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulunurken, bir başka çadırda bilinci kapalı halde bulunan 1 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Şahısların birlikte yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Olay, Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit Suratlı (40) kaldığı çadırda ölü bulunurken, aynı bölgedeki başka bir çadırda kalan Erkan Tüzün (46) ise bilinci kapalı şekilde bulundu. Tüzün, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ümit Suratlı'nın cenazesi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Erkan Tüzün'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Farklı çadırlarda kalan 2 kişinin akşam beraber yemek yedikleri ve ardından zehirlendikleri üzerinde duruluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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