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Fethiye'de bungalov yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de bungalov yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalovda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalovda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnlice Mahallesi Tepe mevkiindeki bungalovlardan birinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tamamı ahşap olan evde kısa sürede büyüyen yangına müdahale edildi. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında bungalov küle döndü. - MUĞLA

Fethiye'de bungalov yangını

Fethiye'de bungalov yangını

Fethiye'de bungalov yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye, Yangın, Turizm, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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