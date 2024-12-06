Fethiye'de Büfe Sahibine Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Fethiye'de sigara vermediği gerekçesiyle büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir büfe sahibi sigara vermediği gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheli E.Ö., olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Durumun kolluk güçlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Bıçakla yaralanan büfe sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA