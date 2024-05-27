Fethiye'de Bisiklet Sürücüsüne Çarpan Kadın Sürücü Gözaltına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü, iddiaya göre husumetlilerinden kaçmaya çalışırken, bisiklet sürücüsüne çarptı, 76 yaşındaki Sermet Deringör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Günlükbaşı Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan E.K. isimli kadın yolda husumetlileriyle karşılaştı. İddiaya göre K.K. ve Z.Ç. isimli kişiler kadını darp etmek için hamle yapınca kadın sürücüde otomobiliyle hızlı bir şekilde yola çıktı. Otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü Sermet Deringör'e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü kadın ve 2 saldırgan ise gözaltına alındı. Şüpheliler çıktıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA