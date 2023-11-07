Fethiye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 tutuklama
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T'yi (33) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa