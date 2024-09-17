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Fethiye'de Bebek Terk Eden İki Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana bırakılan yeni doğmuş bir bebekle ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı. Bebeğin sağlık durumu iyi, devlet korumasına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana bırakılan bebekle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

6 Eylül tarihinde Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık bölgede, iki vatandaş tarafından çalıların arasında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından bebek hemen hastaneye kaldırıldı. Bebeği terk edenlerin yakalanması için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Soruşturma sonucunda biri kadın olmak üzere S.M. ve R.S. isimli iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Bebeğin anne ve babası olduğu ifade edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer yandan devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Fethiye 3-sayfa Güncel Bebek Suç

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