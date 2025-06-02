Fethiye'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Fethiye'de Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
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Fethiye'de turizm sezonuyla birlikte asayişi sağlamak ve kaçakçılığı önlemek amacıyla Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Eşsiz doğası ve yoğun turist trafiğiyle bilinen bölgede devriye yapan tim, suçla mücadele, orman yangınlarının önlenmesi ve çevre suçlarına karşı mücadelede önemli rol üstleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte asayişi sağlamak ve kaçakçılığı önlemek için sahaya inen Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine gönderilen Atlı Jandarma Timi, Fethiye'de göreve başladı. Eşsiz doğası ve yoğun turist trafiğiyle bilinen Ölüdeniz Mahallesi'nde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen tim, hem suçla mücadeleye hem de orman yangınlarının önlenmesine katkı sunuyor. Kayaköy'den Belcekız ve Kumburnu plajlarına kadar uzanan bölgede devriye görevini sürdüren atlı jandarmalar, Likya Yolu üzerindeki yürüyüş rotalarında da düzenli kontroller yapıyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan nüfus yoğunluğuna karşı alınan bu önlem, hem yerel halk hem de turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. Alınan bilgilere göre, timin temel görevleri arasında asayişin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, çevre suçlarının önlenmesi ve muhtemel orman yangınlarına erken müdahale yer alıyor. Zorlu arazi şartlarında kolaylıkla hareket edebilen atlı birlikler, ulaşılması güç noktalarda devriye faaliyeti yürüterek caydırıcılık sağlıyor. Doğa ve güvenliğin bir arada hissedildiği Fethiye'de, Atlı Jandarma Timi'nin varlığı, bölgedeki huzur iklimine katkı sunmaya devam ediyor. Özellikle turizm sezonunun en yoğun olduğu bu dönemde alınan önlemler, halkın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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