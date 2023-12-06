Fethiye'de Arızalanan Lastik Botla Kaçmaya Çalışan 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan ve bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım çağrısında bulunan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan ve bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım çağrısında bulunan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında denizden yasa dışı yollarla kaçış için bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle lastik bot içindeki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içinde 33 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA