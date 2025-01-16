Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

Fethiye'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Fethiye'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve incelemeler sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Bucak Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada bir kişi, araç içerisinde bulunan B.A.'yı sağ baldırından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yapılan incelemelerde saldırganın T.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren B.A.'ya ait araçta da bir adet tabanca bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
img

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
img

Kurtardığı son penaltı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.