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Fethiye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fethiye ilçesi Kızılada üzerine bırakılan 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Kızılada üzerine bırakılan 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye Kızılda üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış timi bölgeye sevk edildi. Ada üzerinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye 3. Sayfa Haberler

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