Fethiye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Fethiye ilçesi Kızılada üzerine bırakılan 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi Kızılada üzerine bırakılan 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye Kızılda üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış timi bölgeye sevk edildi. Ada üzerinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa