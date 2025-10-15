Fethiye'de 9 Çocukla Beraber 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanara tekne bekleyen 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Yediburunlar mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 31 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA