Fethiye'de 9 Çocukla Beraber 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yediburunlar mevkiinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi Yediburunlar mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 31 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa