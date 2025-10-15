Haberler

Fethiye'de 9 Çocukla Beraber 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 9 Çocukla Beraber 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yediburunlar mevkiinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanara tekne bekleyen 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Yediburunlar mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 31 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an

Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.