Fethiye'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Kaçakçılık ekipleri tarafından biri çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde biri çocuk 7 düzensiz göçmen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi Turunç Pınarı koyu mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa