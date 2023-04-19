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Fethiye'de 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu

Fethiye'de 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fethiye İlçesinde 7 ayrı adreste 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fethiye İlçesinde 7 ayrı adreste 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok miktarda kurutulmuş esrar, 23 kök kenevir, uyuşturucu madde yetiştirme ve öğütme amacıyla kullanılan muhtelif malzeme ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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