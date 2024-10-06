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Fethiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Gemiler Koyu'nda, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 düzensiz göçmen, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu bir grup olarak yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Gemiler koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Gemiler Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 6 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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