Fethiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Gemiler koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Gemiler Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 6 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA