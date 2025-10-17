Fethiye'de 59 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu koyunda yasa dışı yollardan deniz yolu ile çıkış yapmak için karada bekleyen 29'u çocuk toplam 59 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 30 düzensiz göçmen (beraberinde 29 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA