Fethiye'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan kaçmak için Azizağa koyunda bekleyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Azizağa Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 48 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) yakalandı. - MUĞLA