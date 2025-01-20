Fethiye'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen hareket halindeki bir lastik bot içinde 2'si çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen ve yakalandı.
Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa