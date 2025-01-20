Fethiye'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen ve yakalandı.

Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA