Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi Akmaz Plajı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
