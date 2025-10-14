Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3'ü çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Akmaz Plajı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA