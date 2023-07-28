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Fethiye'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fethiye ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareket halindeki lastik bot içinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Fethiye 3. Sayfa Haberler

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