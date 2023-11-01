Fethiye'de 2 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli Fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa