Haberler

Fethiye'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli Fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla Sahil Güvenlik 3. Sayfa Haberler

title