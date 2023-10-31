Fethiye'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasadışı yollardan deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasadışı yollardan deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu lastik bot içinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa