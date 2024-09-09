Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi, hareketli bir lastik botu durdurdu. Botta bulunan 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen denetimlerin bir parçası olarak kaydedildi.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA