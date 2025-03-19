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Fethiye'de 14 Yıl Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı

Fethiye'de 14 Yıl Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Fethiye'de yunus ekipleri tarafından yapılan GBT sorgulamasında, 19 suç kaydı bulunan ve 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezasına hüküm giymiş olan cezaevi firarisi K.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Fethiye'de devriye atan yunus ekipleri tarafından yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında 19 suç kaydı olan ve 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Fethiye'de devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan GBT sorgulamasında, şahsın K.T. (30) olduğu ve hakkında 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.T.'nin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından arandığı, ayrıca kesinleşmiş 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezasının olduğu belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şahıs, gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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