Fethiye'de 11 Milyonluk Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de 11 Milyonluk Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 11 milyon TL'lik vurgun yaptı. Polisin düzenlediği operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 11 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yöntemi ile vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahsın yakalamasına yönelikçalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
