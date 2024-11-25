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Fethiye'de 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Fethiye'de 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanıp, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi'nde olduğunu belirlediği şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek, reşit olmayanla cinsel ilişki suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 10 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki S.T. isimli şahıs, Esenköy Mahallesi'nde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. S.T. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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