Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kara üzerinde tespit edilen biri çocuk 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Emniyet KOM ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Kayaköy mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA