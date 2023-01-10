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Fethiye'de 1 kilo 325 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Fethiye'de 1 kilo 325 gram uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Seydikemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Seydikemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekiplerince devam eden çalışmalar neticesinde Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, O.E., F.E., İ.K., U.K. E.Y. isimli 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 325 gr Esrar ve çok sayıda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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