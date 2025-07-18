Fethiye Açıklarında Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA