Fethiye Açıklarında Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi

Fethiye Açıklarında Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş için Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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