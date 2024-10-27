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Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

Fethiye Nar adası açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen 15 metre boyundaki tekne KIYEM-5 botuna yedeklenerek Ortaca Sarıgerme'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Acil Durum Denizcilik Güvenlik Fethiye 3-sayfa Yaşam

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