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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Yelkenli Tekneye Kurtarma Operasyonu

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Yelkenli Tekneye Kurtarma Operasyonu
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen 15 metre boyundaki yelkenli tekneye Kıyı Emniyet ekiplerinden yardım geldi. KIYEM-5 botu, sürüklenen tekneyi emniyete aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15 metre boyundaki yelkenli tekne sürüklenirken Kıyı Emniyet ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Fethiye Karagözler önlerinde demir tarayarak sürüklenen yelkenli tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen tekne KIYEM-5 botuna yedeklenerek emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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