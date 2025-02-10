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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 6 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. 6 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 6 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yardım çağrısı yapıldı.

Fethiye Çalış Plajı önlerinde makine arızası sonrası sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Şat Burnu iskelesine emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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