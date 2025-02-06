Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Kızılada önlerinde yardım çağrısı sonrası kiri sağlandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası sonrası sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Karagözler'e emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa