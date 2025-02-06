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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Kızılada önlerinde yardım çağrısı sonrası kiri sağlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası sonrası sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Karagözler'e emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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