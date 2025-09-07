Fethiye Açıklarında Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 12 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ece Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa