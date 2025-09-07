Haberler

Fethiye Açıklarında Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içinde 7 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 12 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ece Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz

Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Sümbül Ağa'yı görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.