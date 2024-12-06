Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 57 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada 57 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 26 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA