Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki milyonluk motor yatta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 7 çocuk, 21 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli motor yat durdurulmuş, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA