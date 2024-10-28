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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir motor yat içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Operasyonda ayrıca 7 çocuk da bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki milyonluk motor yatta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 7 çocuk, 21 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli motor yat durdurulmuş, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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