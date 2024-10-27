Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknede 19 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Botu tarafından düzenlenen operasyonla gerçekleşti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı teknede düzensiz göçmenler ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA