Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi.

Muğla ili Fethiye ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2 lastik bot ve 3 can salı içerisindeki toplam 97 düzensiz (beraberinde 20 çocuk) göçmen kurtarılmış ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA