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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası yapması sonrası 12 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçaklığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve kurtarma botu sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye Göçmen Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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