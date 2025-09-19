Fethiye Açıklarında Arıza Yapan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan 13 metre boyundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, içinde 8 kişi ile birlikte sürüklenirken yapılan yardım çağrısı sonrası Fethiye Limanı'na emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 8 kişi bulunan ve makine arızası yaşayan 13 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, 13 metre boyunda ve içinde 8 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısında bulundular. Yardım çağrısı sonrası bölgede bulunan KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne Fethiye Limanı'nda emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa