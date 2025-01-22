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Fethiye Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hareket halindeki lastik bot içinde 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bot durdurularak göçmenler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 25 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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