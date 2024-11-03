Fethiye Açıklarında 49 Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 16'sı çocuk 49 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA