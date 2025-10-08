Fethiye Açıklarında 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde 15'i çocuk toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. - MUĞLA