Fethiye Açıklarında 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde toplam 46 düzensiz göçmen, 15'i çocuk olmak üzere, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa