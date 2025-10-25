Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyir halinde olan yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 15'i çocuk 35 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA