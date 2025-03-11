Fethiye Açıklarında 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik bot içinde 3'ü çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa