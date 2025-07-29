Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı bot içinde 15'i çocuk toplam 33 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa