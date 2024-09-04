Fethiye Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA