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Fethiye Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halindeki bir lastik bot içinde 12'si çocuk toplam 31 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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