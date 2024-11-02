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Fethiye Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halindeki bir lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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