Üye Girişi
Haberler

Fethiye Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 9'u çocuk 17 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 9'u çocuk 17 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

"Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver"
Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)? Manisa elektrik kesintisi! 1 Kasım Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! 1 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Cılandıras Köprüsü nerede? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? En güzel Kasım ayı mesajları ve sözleri - RESİMLİ! Bursa elektrik kesintisi! 1 Kasım Yıldırım, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.