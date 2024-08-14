Fethiye Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareket halinde lastik içinde 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA